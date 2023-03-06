Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan ilk kare geldi aşkları resmen belgelendi! "Her şey çok güzel"

Son dönemde magazin gündemine bomba gibi düşen aşklardan biri de hiç kuşkusuz güzel oyuncu Hande Erçel ile yakışıklı çapkın Hakan Sabancı'nınki oldu. Hande Erçel ile Hakan Sabancı köşe bucak kaçmıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda bir mekanda yakalanmışlardı. Aşk iddialarını kural bozmayarak önce yalanlayan Hande Erçel şimdilerde sevgilisi ile romantizmin doruklarında. Hande Erçel ile Hakan Sabancı son olarak Paris'e uçtu. Çiçeği burnunda sevgililer, akşam saatlerinde ilk kez görüntülendi. İlk kez poz veren ikiliden Erçel, "Her şey çok güzel" dedi.