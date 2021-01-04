Hande Erçel, Demet Özdemir ve Aleyna Tilki... Ünlü güzellerin yüz hatları altın orana göre hesaplandı!

Ünlü Türk kadınlarının yüz hatları altın orana göre hesaplandı. İlk sırada Hande Erçel, ikinci sırada ise Demet Özdemir yer aldı. Aleyna Tilki ise 8.96'lık oranla listenin en sonunda yer aldı.





Türkiye'deki ünlü kadınların yüzleri, binlerce yıldır mükemmel güzelliğin gizli formülü olduğu düşünülen altın orana göre hesaplandı. 'call_me_mumsy' adlı Instagram kullanıcısı, sonuçları sosyal medyada paylaştı.







Buna göre 10 üzerinden 9.63'lük oranla en güzel yüze sahip isim Hande Erçel oldu.





ALEYNA'NIN ORANI 8.96

Listenin birinci sırasında yer alan 27 yaşındaki güzel oyuncuyu, 9.53'lük oranla Demet Özdemir takip etti.







Öte yandan ünlü oyuncular; Cansu Dere 9.03; Eda Ece, 9.16; genç şarkıcı Aleyna Tilki ise 8.96'lık oranla listenin en sonunda yer aldı.





ALTIN ORAN NEDİR?

Altın oran; matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. Eski Mısırlılar ve Yunanlar tarafından keşfedilmiş, mimaride ve sanatta kullanılmıştır.

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