Hande Erçel cesur paylaşımlarına devam ediyor! Siyah bikinisi ve beyaz kimonosu ile mest etti…

Hande Erçel cesur paylaşımlarına devam ediyor! Başrolünü üstlendiği dizinin final yapmasının ardından tatile çıkan Hande Erçel, son dönemlerde sosyal medya hesabında yaptığı cesur paylaşımlarla magazin gündeminden düşmüyor. Meslektaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Erçel, geçen günlerde kırmızı mayosu ile verdiği pozları art arda yayınlamış ve sevgilisinin eski aşkı Serenay Sarıkaya ile kıyaslanmıştı. Ancak Erçel, çok konuşulan ve beğeni rekoru kıran paylaşımını kısa bir süre sonra silmişti. Ünlü oyuncu, sildiği iddialı pozlarının yerini hızla doldurdu. Erçel, siyah bikinisi ve beyaz kimonosu ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisini sundu. Oyuncunun bu paylaşımı da en az kırmızı mayolu paylaşımı kadar konuşuldu. İşte Hande Erçel'in sosyal medyayı sallayan iddialı pozu....