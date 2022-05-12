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Hande Erçel ‘’babamın doğum günüdür’’ deyip eğlenceli hallerini paylaştı!

Hande Erçel ‘’babamın doğum günüdür’’ deyip eğlenceli hallerini paylaştı!
12.05.2022 00:08 - Son Güncelleme: 12.05.2022 00:10

OTOMATİK OYNAT

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Kerem Bürsin ile yollarını ayırdıktan sonra gönlünü başka bir meslektaşı Kaan Yıldırım'a kaptıran Hande Erçel, özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu. Ünlü oyuncu şimdi ise babası Kaya Erçel ile adından söz ettirdi. Babasıyla kamera karşısına geçen Hande Erçel "Çilli Bom" şarkısıyla coştukça coştu. Kızının aksine oldukça ciddi bir duruş sergileyen Kaya Erçel'in o halleri ise sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan baba-kızın benzerliği çok konuşuldu. İşte Hande Erçel ile babasının çok konuşulan o halleri...

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