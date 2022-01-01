Hande Erçel arabadan paylaştı! Beyaz gömleğinin düğmelerini açtı siyah büstiyeri ile boy gösterdi

Ünlü oyuncu Hande Erçel, meslektaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İlişkinin başlarında aşklarını inkar eden ancak daha sonra sosyal medya paylaşımlarıyla dosta düşmana duyuran ünlü çiftten Hande Erçel, sosyal medya hesabında yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Siyah büstiyerinin üzerine giydiği beyaz gömleği ve ceketiyle araç içinde objektif karşısına geçen Erçel, o pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Erçel'in iddialı tarzı ve pozları kısa sürede gündem oldu. İşte o pozlar…