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Hande Erçel ablası Gamze Erçel'in doğum günü pastasını elleriyle taşıdı! Mumları birlikte üflediler

Hande Erçel ablası Gamze Erçel'in doğum günü pastasını elleriyle taşıdı! Mumları birlikte üflediler
19.01.2023 21:33

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Oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, 30 yaşına girdi. Gamze Erçel mutluluğunu sosyal medyada paylaşırken, Hande Erçel'den de kutlama mesajı gecikmedi.

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Oyuncu Hande Erçel'in kendisinden sadece bir yaş büyük olan ve sosyal medya fenomenliği yaparak tanınan ablası Gamze Erçel, 30 yaşına girdi.

Yeni yaşını sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla kutlamayı da ihmal etmeyen Gamze Erçel'e birçok kullanıcı doğum günü mesajı yolladı. Erçel'in doğum gününü kutlamayı ihmal etmeyen isimlerden birisi de kız kardeşi Hande Erçel oldu.

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