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Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel’den bomba açıklama! “Gece boşanmaya karar veriyoruz” dedi itirafıyla olay oldu

Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel’den bomba açıklama! “Gece boşanmaya karar veriyoruz” dedi itirafıyla olay oldu
29.07.2021 16:42
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Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den bomba açıklama! Yönetmen Hamdi Alkan ile 2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu. Görgüzel, şimdi ise dikkat çeken açıklamalarıyla gündeme geldi. Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Görgüzel, özellikle "Hamdi'yle gece boşanmaya karar veriyoruz sonra sabaha kadar sarılıp uyuyoruz, galiba normal değiliz" sözleriyle magazin gündemine damga vurdu. İşte Selen Görgüzel'in o açıklamaları...


Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntüledi. Sahne alacağı Çarşamba günü için kıyafet almaya geldiğini belirten Görgüzel, "2 gün sonra sahnem var, onun için kıyafet provasına geldim" dedi.

Bronz teni ile dikkat çeken şarkıcı, "Evet bayağı bronz oldum, Suriye'li gibi oldum. Beni tanıyın diye böyle giyiniyorum" diyerek kahkaha attı. Bodrum tatilinin iyi geçtiğini belirten Görgüzel şöyle konuştu: Gayet güzel ve dinlendirici oldu, tabii ki tüm kurallara uyarak yaptık."

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