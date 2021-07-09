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Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel, mini şortuyla spor yaptığı anları paylaştı!

Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel, mini şortuyla spor yaptığı anları paylaştı!
09.07.2021 21:56
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Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel, mini şortuyla spor yaptığı anları paylaştı! Yönetmen Hamdi Alkan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Selen Görgüzel, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İlk olarak mini şortuyla spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınlayan Görgüzel, ardından bikinisi ile güneşlenirken verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcının art arda yaptığı iddialı paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu. Takipçileri düzgün fiziği ile dikkat çeken şarkıcıyı iltifat yağmuruna tuttu. İşte o anlar...


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