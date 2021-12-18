Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi’nin kızı Nazlı'ya bakın!

90'lı yılların unutulmaz isimlerinden olan Aşkın Nur Yengi, sunuculuğunu Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olması üzerine gündeme geldi. Güçlü sesi ve yorumuyla beğeni toplayan şarkıcının özel hayatı da merak konusu oldu. Birçok internet kullanıcısı ünlü şarkıcının hayatını araştırmaya başladı. 2006-2012 yılları arasında oyuncu Haluk Bilginer ile evli kalan Nur Yengi'nin bu evlilikten dünyaya gelen kızı Nazlı Bilginer'in son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Nazlı Bilginer için "Annesinin gençliği sanki", "Çok güzel bir genç kız olmuş" gibi yorumlarda bulundu. Anne-kızın benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Aşkın Nur Yengi'nin güzeller güzeli kızı Nazlı...