Halil Sezai'nin klibindeki 'şapkalı şeytan figürü' darp ettiği Hüseyin Meriç mi? Dayakçı Halil Sezai kendisini bakın nasıl savundu

Tuzla'da 68 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp edip tutuklanan ve 1 yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırılan Halil Sezai, tahliyesinin ardından olumsuz tavırlarına devam edince, bu kez de 'tehdit' ve 'hakaret' soruşturmasının şüphelisi oldu.

'CAN KORKUM VAR'

Sezai'den yeniden şikayetçi olan Meriç, sanatçının sosyal medya üzerinden kendisini kastederek "Şapkalı şeytan! Yeni sene sana da huzur getirsin! Ben yaşayan ölülere ağıt ile uğurluyorum bu seneyi" diyerek tehdit ve hakaret suçunu işlediğini belirtti. Kendisinin fötr şapkayla tanındığını da ekleyen Meriç, Sezai'nin 'Ağıt' adlı klibinde kendisini şeytan gibi gösterdiğini de ifade etti.

Dilekçenin devamında Sezai'nin, sahne aldığı bir mekanda "Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere" sözlerine vurgu yapıldı. Yaşlı adam, "Can korkum var, her an öldürebilir" dedi. Savcılık Sezai'nin ifadesinin alınması için emniyete talimat verdi. Konserdeki sözlerinin seyircileriyle şakalaşmadan ibaret olduğunu öne süren Sezai, "Onu öldürmek istediğim iddiaları gerçek dışı. Video kesilerek medyaya servis edilmiştir" dedi.

Klibindeki iddialara da değinen Sezai, 'şapkalı şeytan' karakterinin klipteki diğer unsurlar gibi soyut bir görselden ibaret olduğunu söyleyerek, "Bu durumda müştekinin her şapka içeren görüntüyü kendisiyle ilişkilendirmesi gerekmektedir" dedi. Savcılık, Sezai'nin söylediklerini teyit etmek ve ifadesindeki çelişkileri gidermek maksatlı şarkıcıyı adliyeye çağırdı.





'KENDİNİ MAĞDUR GİBİ GÖSTERİYOR'

Sabah'ta yer alan habere göre, hakkında algı yaratılmaya çalışıldığını iddia eden Sezai, "Daha önce de bu şekilde kesilmiş görüntülerin medyaya servis edilmesi toplum nezdinde linç edilmeme sebep olmuştur.

Hüseyin Meriç yine tamamen itibarımı zedelemek amacıyla görüntüleri kesmiş, kendisini mağdur gibi göstermeye çalışmıştır" diye konuştu.