Hakan Ural’ın kızına bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural son halini paylaştı! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle annesini solladı

Hakan Ural'ın büyük kızına bakın! Müzik dünyasının sevilen ismi Sibel Can, güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren Sibel Can, özel hayatıyla da sık sık magazin manşetlerini süsledi. Henüz çocuk yaşlarda sahneye çıkmaya başlayan Sibel Can, özellikle 17'sinde delice aşık olduğu Hakan Ural ile yaptığı evlilikle çok konuşuldu. 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu Ural'dan Melisa ve Engincan adında iki evladı olan şarkıcı, şimdi ise kızıyla gündem oldu. Sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Melisa Ural, son haliyle görenleri şaşkına çevirirken güzelliğiyle büyüledi. Melisa Ural'ı görenler "Annesinin kopyası" yorumunda bulundu. İşte Hakan Ural ile Sibel Can'ın kızları Melisa'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...