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Hakan Ural’ın gözlerden sakındığı kızı Melisa Ural güzelliğiyle dikkat çekiyor!

Hakan Ural’ın gözlerden sakındığı kızı Melisa Ural güzelliğiyle dikkat çekiyor!
04.01.2022 22:11

OTOMATİK OYNAT

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Hakan Ural, geçen günlerde iki çocuğunun annesi Sibel Can ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Ural şimdi ise kızı Melisa Ural ile çok konuşuldu. Ünlü sanatçı, Sibel Can ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa ile yıllar öncesinde verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Babasının paylaşımıyla gündeme gelen Melisa Ural ise son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Melisa için "Annesinin kopyası", "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı. İşte Hakan Ural'ın o paylaşımı ve güzeller güzeli kızı Melisa...

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