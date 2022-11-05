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Hakan Ural’ın annesi bakın kim çıktı! Meğer Yeşilçam oyuncusuymuş…

Hakan Ural’ın annesi bakın kim çıktı! Meğer Yeşilçam oyuncusuymuş…
05.11.2022 00:34 - Son Güncelleme: 05.11.2022 00:38

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Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüyen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi ve birçok işte çalışmak zorunda kaldı. Çocukluğunda ayakkabı boyayan, elektrikçide çalışan ve su satan Ural, 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Bir anda hayatı değişen Ural'a Yeşilçam'dan üst üste teklifler geldi. Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynayan ünlü oyuncunun, bu dönem kariyeri gibi özel hayatı da hareketliydi. Ural, 17'sindeyken kendisini yıllardır kabul etmeyen babası Selçuk Ural'un velayetine geçti. Ünlü oyuncu 20'lerine geldiğinde ise dönemin popüler şarkıcısı Sibel Can'a delice aşık oldu ve nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Melisa ile Engincan adında iki evladı olan Ural, yıllarca hem kariyeri hem özel hayatıyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise annesi ile gündeme geldi. Hakan Ural'ın Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hakan Ural'ın annesi kimmiş...

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Ünlü oyuncu Hakan Ural, şimdilerde Nur Tuğba Algül ile Neler Hayatta programınının sunuculuğunu üstleniyor. Ünlü sanatçı Sibel Can'dan 1999 yılında boşanan Hakan Ural, Instagram hesabından bir pozunu yayınlayarak, sevenlerini maziye götürdü. Yakışıklılığıyla ekranlarda boy gösteren Hakan Ural'ın hakkındaki gerçeği öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

16 yaşında mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen Hakan Ural, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a gönlünü kaptırdı ve ünlü şarkıcıyla 1988 yılında Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız evlendi.

Ural'ın 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu Sibel Can ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı oldu. Ünlü sanatçı Sibel Can'dan 1999 yılında boşanan oyuncu Hakan Ural, sosyal medya hesabı Instagram'dan çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını paylaştı.

"Ben de çocukmuşum. Annem de varmış" diyen Hakan Ural'ın paylaşımına yorum yağarken hayatı hakkındaki gerçek ilk defa öğrenenleri şaşırttı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken Hakan Ural'ın Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

HAKAN URAL VE ANNESİ CEYHAN CEM

Ceyhan Cem, Cemile filminde Cüneyt Arkın ile birlikte kamera karşısına geçti.

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