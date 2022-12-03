Haberler Magazin Videoları Hakan Ural’ın “3 numara” dediği kızı Gisela’ya bakın! Hem bebekliğini hem son halini yayınladı! Melisa Ural ile Engincan Ural’ın kardeşi...

Hakan Ural’ın “3 numara” dediği kızı Gisela’ya bakın! Hem bebekliğini hem son halini yayınladı! Melisa Ural ile Engincan Ural’ın kardeşi...

Hakan Ural’ın “3 numara” dediği kızı Gisela’ya bakın! Hem bebekliğini hem son halini yayınladı! Melisa Ural ile Engincan Ural’ın kardeşi...
03.12.2022 06:59

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1988 yılında nikah masasına oturduğu Sibel Can ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı olan Hakan Ural, 1999'da ünlü şarkıcıyla yollarını ayırdı. 2005 yılında Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural'ın bu evlilikten de "üç numara" dediği kızı Gisela dünyaya geldi. Sosyal medya paylaşımlarında sık sık ailesine yer veren Ural, son olarak Gisela'nın bebekliğine ait görüntülerle son halinin fotoğrafını yayınladı. Babası ile benzerliğiyle dikkat çeken Gisela, sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Hakan Ural'ın gözünden sakındığı kızı...

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