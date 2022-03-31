Haberler Magazin Videoları Hakan Ural'dan Beren Saat'e sert çıkış: "Sen gerçekten Türkiye tarihini biliyor musun?

Hakan Ural'dan Beren Saat'e sert çıkış: "Sen gerçekten Türkiye tarihini biliyor musun?

Hakan Ural'dan Beren Saat'e sert çıkış: "Sen gerçekten Türkiye tarihini biliyor musun?
31.03.2022 15:53

OTOMATİK OYNAT

Magazin 01:00
Camdaki Kız 37. bölüm 2....
Magazin 01:02
Üç Kız Kardeş 7. Bölüm...
Magazin 00:07
Dilara Aksüyek dekolteli...
Magazin 00:57
Yargı 27. bölüm fragmanı...
Magazin 00:14
Aydın Aydın’dan mayolu...
Magazin 00:40
Erbil'in kızı Yasmin 'hazırım'...
Magazin 00:59
Yargı'nın Neva'sının sevgilisi...
Magazin 00:09
Mert Öcal durdu durdu bombayı...
Magazin 00:59
Halsey'in transparanını gören...
Magazin 00:42
Arka Sokaklar 621. bölüm 2....
Magazin 00:06
Frikik kraliçesi Songül...
Magazin 00:27
Amsterdam’da Yasemin...

Hakan Ural'dan, Beren Saat'e sert çıkış geldi. Ankara’da düzenlenen 'EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'ne eşi Kenan Doğulu ile katılan ve bir de konuşma yapan Beren Saat, "Türkiye teknolojide, bilişimde dünyanın gerisinde kalıyor. Türkiye sanatta sporda kan kaybetmeye başladı.” dedi. Beren Saat'in açıklamalarının ardından Hakan Ural canlı yayında tepkisini, "Bu toplara girme ağır gelir altında kalırsın. Senin TEKNOFEST gençliğinden haberin var mı? Sen gerçekten Türkiye tarihini biliyor musun?" sözleri ile dile getirdi.

Magazin Videoları
SON DAKİKA