Hakan Ural'dan aşk dolu poz! İşte Ezgi Ural'la olan bir aşk karesi...

Hakan Ural'dan aşk dolu poz! Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden soğuk algınlığına yakalandığını ifade eden ancak daha sonra durumunun ağırlaşan ve koronavirüs teşhisi konan Hakan Ural sevenlerini korkutmuştu. Hakkında 'öldü' haberleri bile çıkan Hakan Ural sonrasında sağlığına kavuştu ve ekranlara geri döndü. Sosyal medyaya da dönüşü hızlı olan Hakan Ural şu sıralar sosyal medyada dur durak bilmiyor. Hakan Ural bu kez eşi Ezgi'yle birlikte paylaşım yaptı. Hakan Ural'ın bu aşk dolu pozuna yorum yağdı. İşte o poz!