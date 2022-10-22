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Hakan Ural ‘üç numara’ dediği kızını ve güzel eşini paylaştı! Gören hayran kaldı!

Hakan Ural ‘üç numara’ dediği kızını ve güzel eşini paylaştı! Gören hayran kaldı!
22.10.2022 13:53

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Sibel Can ile 1988-1999 yılları arasında evli kalan Hakan Ural, Melisa Ural ile Engincan Ural'ı kucağına alarak genç yaşta baba olmuştu. 2005 yılında da Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturan Ural'ın bu evlilikten de '3 numara' dediği kızı Gisela Ural dünyaya geldi. Gisela Ural, geçen günlerde ablası Melisa Ural'ın paylaşımıyla gündem olmuştu. Şimdi ise Hakan Ural, kızı Gisela ile eşi Ezgi Can Ural'ı paylaştı. Gisela ile olan benzerliğiyle dikkat çeken Ezgi Can güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. İşte Hakan Ural'ın biricik kızı ve güzeller güzeli kızı...

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