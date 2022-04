Hakan Ural küçük kızı Gisela’yı paylaşıp diğer çocuklarına seslendi

Henüz 19 yaşındayken Sibel Can ile nikah masasına oturan Hakan Ural'ın bu evlilikten Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki evladı oldu. 1999'da Sibel Can ile boşanan Hakan Ural, 2002 senesinde tanıştığı Ezgi Can Ural ile 2005'te dünyaevine girdi. 2013 yılında ise kızı Gisela'yı kucağına alan Ural, sosyal medya hesabında 'tekne kazıntısı' dediği minik kızını paylaşarak Engincan Ural ve Melisa Ural'a sitem etti. Annesi Sibel Can ile benzerliğiyle çok konuşulan Melisa Ural'dan ise babasına yanıt gecikmedi. İşte Hakan Ural'ın o paylaşımı ve Melisa'nın yanıtı...