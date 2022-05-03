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Hakan Ural küçük kızı Gisela’nın ablası Melisa Ural’a seslendiği anları paylaştı

Hakan Ural küçük kızı Gisela’nın ablası Melisa Ural’a seslendiği anları paylaştı
03.05.2022 21:03

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Kariyer basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a körkütük aşık olan Hakan Ural, henüz 19 yaşındayken nikah masasına oturdu. Zerin Özer'in evinde gizlice nikah kıydığı Sibel Can ile evliliğinden Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki çocuğu olan Hakan Ural, 1999'da ünlü şarkıcıyla yollarını ayırdı. 2002 senesinde tanıştığı Ezgi Can Ural ile 2005'te dünyaevine giren Hakan Ural'ın bu evliliğinden de 'üç numara' dediği kızı Gisela dünyaya geldi. Çocuklarını birlikte büyüten Ural'ın sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Minik kızını paylaşan Ural, Güsela'nın ablasına mesajını gül emojisiyle yayınladı. İşte Hakan Ural'ın o paylaşımı!

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