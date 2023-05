Sibel Can ile 11 yıl aynı yastığa baş koyan ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olan Hakan Ural, 2002 yılında Ezgi Can Ural'a gönlünü kaptırdı. Ezgi Can Ural 2005'te nikah masasına oturan Ural'ın bu evlilikten "üç numara" dediği kızı Gisela Ural dünyaya geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, son paylaşımında eşi Ezgi Can ile kızı Gisela'nın pozuna yer verdi. Gisela'nın son haline dikkat çekerek "Annesinin boyuna yetişti" dedi.