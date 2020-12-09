Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında menajerinden açıklama! "Artık hazır..."

Arabesk müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Hakan Taşıyan son dakika haberi ile gündeme geldi. Menajeri, Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Son haliyle sevenlerini üzen Hakan Taşıyan kimdir, nereli sorularının yanıtı ise kısa sürede araştırılan konular arasında yerini alırken, Hakan Taşıyan'ın hastalığının ne olduğu da merak edildi. Geçtiğimiz günlerde Türk arabesk müziğinin ünlü isimlerinden Hakan Taşıyan, geçen aylarda sağlık problemleriyle gündeme gelmişti. Ünlü müzisyen Taşıyan’ın organ nakline ihtiyacı olduğu açıklanmıştı.

Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında menajerinden açıklama geldi. Bir süredir sağlık problemleri nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Hakan Taşıyan için organ nakline karar verildiği duyurulmuştu. Ünlü şarkıcının, böbrek ve karaciğer nakli olması gerektiği açıklandı. Taşıyan'ın aile yakınları ünlü şarkıcı için organ bağışçısı oldu. Yapılacak doku uyum testleri sonrasında sorun çıkmaması halinde arabesk şarkıcı Hakan Taşıyan ameliyata alınacak.

AİLE YAKINLARINDAN ORGAN BULUNDU

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan, Hakan Taşıyan'ın menajeri Hakan Yılmaz, "Aile yakınlarından organları bulundu. Ancak dün itibariyle ne yazık ki bunu buradan üzülerek iletiyorum, kim olduğunu bilmediğimiz, ben sanatçı arkadaşıyım diye ortaya çıkan birilerinin olduğunu duyduk. Ne yazık ki yarın ameliyat olacak falan şeklinde açıklamalar yapmışlar. Biz doktorlar bir şey söylemeden bu konuda cevap mercii değiliz bu konuda. Biz de onlardan haber bekliyoruz ve onlardan gelen cevap üzerine biz de basın mensuplarına gereken açıklamayı yapacağız" şeklinde konuştu.

Taşıyan'ın doktorlarının çok yakından ilgilendiklerini belirten menajer Yılmaz, "Doktorlarımız konunun ne olacağını çok iyi biliyorlar. Her iki transplantasyon nakil süreci aynı anda olmayacak. Ardı ardına olacak belli bir aralıkla. Ardından da bir yoğun bakım süreci olacak. Onunla ilgili biz de haber bekliyoruz. Haber gelir gelmez tüm Hakan Taşıyan severleri ile paylaşacağız" diye konuştu.

"KASIM AYINA GÖRE ŞU AN DAHA İYİ"

Arabesk dünyasının ünlü ismi Taşıyan'ın 23 Kasım tarihinde Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisine başlandığını belirten Yılmaz, "23 Kasım'a göre şu an daha iyi. Ayak ağrıları ve bir takım şişlikler vardı. Artık o günlere göre çok daha iyi. Tetkik ve tedavileri devam ediyor. Biraz da kiloyu dengelediler nakil ile ilgili. Şu anda da son sürece doğru gidiyoruz veya bu hafta ya da gelecek hafta gereken yapılacak diye bekliyoruz. Değerli doktorlarımız bu konuda çok hassaslar. Onlar gerekli açıklamayı yaptıktan sonra biz de sizlere ileteceğiz" ifadelerini kullandı.



Hakan Taşıyan ile bu sabah beraber olduklarını vurgulayan menajeri Hakan Yılmaz şunları kaydetti:

Bugün morali daha iyiydi. O da hazır artık. Bu sürecin içerisinde olduğunun bilincinde. Dolayısıyla inşallah Allah nasip ederse yine bu hastaneden çıkarken sizlerle birlikte olacağız. İnşallah sağlığına kavuşup ayaklarının üzerinde bu hastaneden ayrılacağız. Sevenlerine kavuşacak, konserleri, organizasyonları olacak Allah nasip ederse. Dokunun tuttuğu konusunda söylemler var. Ancak biz birinci ağız olmadığımız için çekincelerim var bu anlamda. Doktorlarımızın açıklamalarını beklersek çok daha iyi olur. Nakil ile ilgili ve diğer süreçlerle ilgili, çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. O da bir an önce sahneye dönebilmenin heyecanını yaşıyordur kendi içerisinde. Ancak bu süreç öyle bir süreç ki; sürekli tedavidesiniz düşünün. Bir empati kurduğunuzda, sürekli hastanede iğne tedavileri, ilaç tedavileri, kontroller ve tetkikler devam ederken tabi ki bu süreç biraz daha ilerleyen zamana kalıyor. İnşallah Allah nasip ederse en güzel süreçleri birlikte yaşayıp hastanenin kapısından birlikte çıkacağız.

HAKAN TAŞIYAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1 Nisan 1973 yılında Ankara'da dünyaya gelen Hakan Taşıyan, Türk arabesk fantazi müzik şarkıcısı, bestekâr, söz yazarı ve oyuncudur.

Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasedini piyasaya çıkardı. İlk kasedini çıkartma olayı şu şekilde oldu. Önce İstanbul'da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses'i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.

1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı. Büyük bir hayran kitlesine kısa süre içerisinde sahip oldu ve konserleri hınca hınç doldu.

Bu albümü sonrası Gözün Sevem isimli albümünü piyasaya sunmuştur. Albümler her şey istediği gibi olmasına rağmen hayranlarının her zaman dostluk kardeşlik içinde olmasını temenni etmiştir.

1998 tarihinde Hesabım Bitmedi isimli dizi ile beraber oyunculuk konusunda da başarılı bir performans gösterdi. Bu dizide Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır.

2001 tarihinde ise yine bir dizi ile ekranlara geldi.Güz Gülleri isimli dizi ile beraber önemli kişilerle başrol oynamıştır. Bu dizide Kemal karakterini canlandırmıştır.