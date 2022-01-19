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Hakan Sabancı, Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi! ‘Sadece arkadaşız’

Hakan Sabancı, Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi! ‘Sadece arkadaşız’
19.01.2022 01:23 - Son Güncelleme: 19.01.2022 01:26

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Hakan Sabancı ile birlikte olduğunu açıklamasının ardından hamile olduğunu iddia eden Aygün Aydın, aylarca magazin gündeminde yer almıştı. Aydın, son olarak Hakan Sabancı’nın adı Dilara Aksüyek’le anılmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Takip eden günlerde Dilara Aksüyek aşk iddialarını yalanlamıştı ve sosyal medyada ‘Buna en çok Aygün sevindi’ yorumları yapılmıştı. Hakan Sabancı ve Dilara Aksüyek cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü çift, bugün ilk kez birlikte görüldü. İşte o görüntüler…

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