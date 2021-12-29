Hakan Sabancı - Dilara Aksüyek aşkına Aygün Aydın'dan olay yorum: 'Bana benzemek için...'

Hakan Sabancı'nın yeni gözdesi ortaya çıktı, gizli birliktelik ifşa oldu! Meğer "aşk yok iş var" diyen Dilara Aksüyek ile yeni bir aşka yelken açmış... Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan hakan Sabancı ile Dilara Aksüyek'in aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Adı sık sık aşk dedikodularına karışan genç iş insanı Hakan Sabancı ile bir dönem kendisinden 9 yaş küçük Onur Bay'a gönlünü kaptıran oyuncu Dilara Aksüyek, geçtiğimiz hafta sonu Sarıyer'de bir araya geldi. İşte sürpriz yakınlaşmanın detayları...