Hakan Peker fena faka bastı! Arnavutköy'de öyle biriyle objektiflere yakalandı ki görenler şaştı kaldı

2012 yılında nikah masasına oturduğu Arzu Öztoprak ile 2018 yılında sessiz sedasız bir şekilde boşanan Hakan Peker, yeni bir aşka yelken açtı.







90'ların sevilen şarkıcılarından olan Hakan Peker, önceki gün sevgilisiyle birlikte Arnavutköy'de baş başa kahve içerken görüntülendi.







Bir mekanda oturan ikilinin mutluluğu objektiflere yansırken görüntülendiklerini fark eden Peker ve aşkı önce biraz tedirgin oldu.







SUSKUN KALDI

Sohbet sırasında birbirlerine aşk dolu bakışlar atan ikili, mekan çıkışında gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.







Muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen yanındaki kadın hakkında bilgi vermeyen Peker, "Hanımefendi sevgiliniz mi?" sorusuna önce sessiz kaldı.







Sevilen şarkıcı daha sonra "Herkesin arkadaşı gibi benim de arkadaşım var" yanıtını verdi.







Aşkını inkar etmeyen 60 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden bir kişiyle tanıştığını söylemişti.







"Sosyal medyadan tanıştığım kişiyle şu an konuşuyoruz. Reele çevirmek zor ama imkansız da değil" sözleriyle gündem yaratan Peker'in yanındaki kadının sosyal medya aşkı mı olduğu merak konusu oldu.