Haberler Magazin Videoları Hakan Peker fena faka bastı! Arnavutköy'de öyle biriyle objektiflere yakalandı ki görenler şaştı kaldı

Hakan Peker fena faka bastı! Arnavutköy'de öyle biriyle objektiflere yakalandı ki görenler şaştı kaldı

Hakan Peker fena faka bastı! Arnavutköy'de öyle biriyle objektiflere yakalandı ki görenler şaştı kaldı
13.01.2022 17:03

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:22
Marmaray'da intihar! Raylara...
Ana Sayfa 03:57
SON DAKİKA! Marmaris'te dere...
Ana Sayfa 00:33
Antalya Serik'te liseli kız...
Ana Sayfa 00:49
Var Mısın Yok Musun...
Ana Sayfa 01:37
Tatlıses'ten eski sevgilisine...
Ana Sayfa 03:55
ÖTV'de yeni düzenleme!...
Ana Sayfa 02:42
Emekli maaşı arttı kuruşu...
Ana Sayfa 00:37
İnternet üzerinden yayıncılık...
Ana Sayfa 00:49
DEAŞ operasyonunda 9 gözaltı
Ana Sayfa 07:13
HDP Milletvekili Semra Güzel...
Ana Sayfa 00:32
Liseli kızların kavgası...
Ana Sayfa 00:16
Araç içinden uzattıkları iple...

Geçtiğimiz aylarda yaptığı, “Sosyal medyada biriyle tanıştım. Aşk olabilir” açıklamasıyla gündem olan Hakan Peker, önceki gün faka bastı. 60 yaşındaki popçu, bir güzelle Arnavutköy’de objektiflere yakalandı.

Magazin Videoları

2012 yılında nikah masasına oturduğu Arzu Öztoprak ile 2018 yılında sessiz sedasız bir şekilde boşanan Hakan Peker, yeni bir aşka yelken açtı.




90'ların sevilen şarkıcılarından olan Hakan Peker, önceki gün sevgilisiyle birlikte Arnavutköy'de baş başa kahve içerken görüntülendi.




Bir mekanda oturan ikilinin mutluluğu objektiflere yansırken görüntülendiklerini fark eden Peker ve aşkı önce biraz tedirgin oldu.




SUSKUN KALDI
Sohbet sırasında birbirlerine aşk dolu bakışlar atan ikili, mekan çıkışında gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.




Muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen yanındaki kadın hakkında bilgi vermeyen Peker, "Hanımefendi sevgiliniz mi?" sorusuna önce sessiz kaldı.




Sevilen şarkıcı daha sonra "Herkesin arkadaşı gibi benim de arkadaşım var" yanıtını verdi.




Aşkını inkar etmeyen 60 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden bir kişiyle tanıştığını söylemişti.




"Sosyal medyadan tanıştığım kişiyle şu an konuşuyoruz. Reele çevirmek zor ama imkansız da değil" sözleriyle gündem yaratan Peker'in yanındaki kadının sosyal medya aşkı mı olduğu merak konusu oldu.

SON DAKİKA