Güzel oyuncu Bensu Soral ve 2018 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Hakan Baş'ın evliliğinde çatırdama olmuştu.

Geçtiğimiz yılın son aylarında sürekli boşanacaklar iddiaları çıkan ikili, söylentiyi doğrulamıştı.

Bir de bunun üzerine gecelerde tek başına boş gösteren Hakan Baş hakkında birçok aşk iddiası da ortaya atılmıştı.

Herkesin "Bu evlilik artık kurtulmaz" yorumları yaptığı ilişkide sürpriz gelişmeler yaşandı.

2022'yi dostlarıyla Paris'te karşılayan Soral ve Baş, kötü günleri atlattı. Güzel oyuncu, önceki gün Levent'te görüntülendi.

Kişisel bakımlarını yaptırdığını söyleyen Soral, "Keyfimiz yerinde, çok şükür her şey yolunda. Zor günleri atlattık" diyerek evlilikte krizin bittiğini söyledi. Hakan Baş'ı yeniden başının tacı yapan Soral'ın mutluluğu yüzünden okunuyordu.