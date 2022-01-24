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Hakan Baş'la 2022ye Paris'te girmişti... Bensu Soral'dan boşanma açıklaması!

Hakan Baş'la 2022ye Paris'te girmişti... Bensu Soral'dan boşanma açıklaması!
24.01.2022 14:03

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"Boşanacaklar" iddiasıyla 2021 yılına damga vuran Bensu Soral ve Hakan Baş cephesinden güzel haber geldi. 2022'ye eşiyle Paris'te 'Merhaba' diyen Bensu Soral, "Kriz bitti her şey yolunda" dedi.

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Güzel oyuncu Bensu Soral ve 2018 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Hakan Baş'ın evliliğinde çatırdama olmuştu.

Geçtiğimiz yılın son aylarında sürekli boşanacaklar iddiaları çıkan ikili, söylentiyi doğrulamıştı.

Bir de bunun üzerine gecelerde tek başına boş gösteren Hakan Baş hakkında birçok aşk iddiası da ortaya atılmıştı.

Herkesin "Bu evlilik artık kurtulmaz" yorumları yaptığı ilişkide sürpriz gelişmeler yaşandı.

2022'yi dostlarıyla Paris'te karşılayan Soral ve Baş, kötü günleri atlattı. Güzel oyuncu, önceki gün Levent'te görüntülendi.

Kişisel bakımlarını yaptırdığını söyleyen Soral, "Keyfimiz yerinde, çok şükür her şey yolunda. Zor günleri atlattık" diyerek evlilikte krizin bittiğini söyledi. Hakan Baş'ı yeniden başının tacı yapan Soral'ın mutluluğu yüzünden okunuyordu.

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