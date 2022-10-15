Haberler Magazin Videoları Hadise'ye 'metres' dedi kavga çıktı! Seren Serengil'le avukat Feyza Altun uluorta kavga etti: 'G..ümün kenarı'

Hadise'ye 'metres' dedi kavga çıktı! Seren Serengil'le avukat Feyza Altun uluorta kavga etti: 'G..ümün kenarı'

Hadise'ye 'metres' dedi kavga çıktı! Seren Serengil'le avukat Feyza Altun uluorta kavga etti: 'G..ümün kenarı'
15.10.2022 14:51

OTOMATİK OYNAT

Magazin 02:04
Yonca Evcimik yıllar sonra...
Magazin 00:35
Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen...
Magazin 01:59
Demet Özdemir ile Buğra...
Magazin 00:58
Tuğba Ekinci "donumda...
Magazin 00:14
'Hepinizi Allah'a şikayet...
Magazin 00:14
Murat Yıldırım ve eşi Iman...
Magazin 00:25
Yıldızlı yatırım
Magazin 00:37
Müge Anlı’daki cinayet itirafı...
Magazin 00:14
Tuğba Altıntop “kızım ve...
Magazin 00:34
Şevki Sözen oğlu ve hamile...
Magazin 00:05
Engincan Ural'ın düğününde...
Magazin 00:54
Engin Can Ural Merve Kaya ile...

Seren Serengil, Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık kararının ayyuka çıkmasının ardından sürekli bir yorumda bulunuyor ya da bomba bir haber patlatıyor. Serengil önceki gün yine Hadise'ye diline dolamıştı. Serengil, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise'nin yasak aşk iddialarını ima ederek 'kadının evine gidip çocuğunu sevdin, babasıyla ilişki' yaşadın diyerek 'metres' göndermesinde bulunmuştu. Bunun üzerine önceki gün Hadise'nin avukatı Feyza Altun ile Seren Serengil sosyal medya üzerinden fena atıştı. İşte detaylar...

Magazin Videoları
SON DAKİKA