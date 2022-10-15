Hadise'ye 'metres' dedi kavga çıktı! Seren Serengil'le avukat Feyza Altun uluorta kavga etti: 'G..ümün kenarı'

Seren Serengil, Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık kararının ayyuka çıkmasının ardından sürekli bir yorumda bulunuyor ya da bomba bir haber patlatıyor. Serengil önceki gün yine Hadise'ye diline dolamıştı. Serengil, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise'nin yasak aşk iddialarını ima ederek 'kadının evine gidip çocuğunu sevdin, babasıyla ilişki' yaşadın diyerek 'metres' göndermesinde bulunmuştu. Bunun üzerine önceki gün Hadise'nin avukatı Feyza Altun ile Seren Serengil sosyal medya üzerinden fena atıştı. İşte detaylar...