Hadise'nin yeni ev heyecanı! İstinye'den yalı aldı fiyatı dudak uçuklattı! "Yeni evim hayırlı olsun bana"

Hadise'nin yeni ev heyecanı! İstinye'de yalı alan Hadise Riva'daki o evden taşınıyor. Hadise ile Mehmet Dinçerler 30 Nisan'da evlenmiş 30 Eylül'de ise tek celsede boşanmıştı... Evden ayrılırken robot süpürge ve gümüş tepsiyi de alıp gittiği iddia edilen Mehmet Dinçerler yeni evine geçmek için gün sayarken, Hadise'den de bir atak geldi. Bir yalı satın alan Hadise Riva'dan İstinye'ye taşınıyor. Takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın çektiği özel görüntülerde fiyatı dudak uçuklatan yalısı hakkında ilk kez konuşan Hadise bakın neler söyledi.