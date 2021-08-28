Hadise’nin kamera arkası görüntüleri olay oldu!

Yaklaşık 1,5 senenin ardından sahne almaya hazırlanan ünlü şarkıcı Hadise, izleyicilerine unutulmaz bir konser yaşatmak için harekete geçti. Ekibi ile bir araya gelen Hadise, kamera arkasında çekilen fotoğraflarını sosyal medyada da yayınlamayı ihmal etmedi. Provalarda çekilen fotoğrafları art arda Instagram sayfasında yayınlayan Hadise'nin ekip arkadaşının kucağına çıkıp verdiği poz dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Hadise'nin ekip arkadaşıyla verdiği poza 'Aman Mehmet görmesin' yorumunu yaptı..