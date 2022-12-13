Haberler Magazin Videoları Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'den peş peşe itiraflar! Sahte yüzük, robot süpürge, gümüş tepsi...

Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'den peş peşe itiraflar! Sahte yüzük, robot süpürge, gümüş tepsi...

Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'den peş peşe itiraflar! Sahte yüzük, robot süpürge, gümüş tepsi...
13.12.2022 01:09 - Son Güncelleme: 13.12.2022 01:35

OTOMATİK OYNAT

Magazin 02:01
Demet Akalın tatile gitti ama...
Magazin 04:21
'Ben seninle evlenmek...
Magazin 08:41
16 yaşındaki Nehir Batak Müge...
Magazin 00:37
60 milyonluk boşanma davasında...
Magazin 00:24
Ebru'nun oğlu sosyal medyayı...
Magazin 00:13
Esra Erol salına salına...
Magazin 00:53
Seda Sayan paylaştı sosyal...
Magazin 00:09
Hülya Avşar'ın yeni partnerini...
Magazin 00:41
Şafak'ın kızı da oyuncu çıktı!...
Magazin 29:15
18 yaşındaki kızı istismar...
Magazin 00:39
Bülent Ersoy'u gören küçük kız...
Magazin 00:35
Ünlü oyuncu aracıyla yayaların...

Ünlü şarkıcı Hadise ile geçen Mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda dünyaevine giren iş insanı Mehmet Dinçerler'in 5 aylık evliliği 30 Eylül'de tek celsede sonlandı. Dinçerler hem ayrılık sürecinde hem de boşanma sonrasında birçok iddiayla gündem oldu. İlk olarak yıllar önce attığı tweetlerle gündeme gelen ve tepki çeken Mehmet Dinçerler'in Hadise ile yaşadığı evden ayrılırken robot süpürge ve gümüş tepsiyi aldığı ileri sürüldü. Öte yandan Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklifi ettiği tektaşın da sahte olduğu iddia edildi. Tüm bunlar karşısında suskunluğunu koruyan Dinçerler, ilk kez konuştu. A Para'da Yıldızlı Sohbetler'e konuk olan Dinçerler, tüm iddiaları tek tek yanıtladı. İşte Mehmet Dinçerler'in o açıklaması...

Magazin Videoları
SON DAKİKA