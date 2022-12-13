Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'den peş peşe itiraflar! Sahte yüzük, robot süpürge, gümüş tepsi...

Ünlü şarkıcı Hadise ile geçen Mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda dünyaevine giren iş insanı Mehmet Dinçerler'in 5 aylık evliliği 30 Eylül'de tek celsede sonlandı. Dinçerler hem ayrılık sürecinde hem de boşanma sonrasında birçok iddiayla gündem oldu. İlk olarak yıllar önce attığı tweetlerle gündeme gelen ve tepki çeken Mehmet Dinçerler'in Hadise ile yaşadığı evden ayrılırken robot süpürge ve gümüş tepsiyi aldığı ileri sürüldü. Öte yandan Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklifi ettiği tektaşın da sahte olduğu iddia edildi. Tüm bunlar karşısında suskunluğunu koruyan Dinçerler, ilk kez konuştu. A Para'da Yıldızlı Sohbetler'e konuk olan Dinçerler, tüm iddiaları tek tek yanıtladı. İşte Mehmet Dinçerler'in o açıklaması...