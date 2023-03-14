Haberler Magazin Videoları Hadise'nin boşandığı eşi Mehmet Dinçerler'in yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı! 'Robot süpürgeyi bile aldı' denilmişti paraya kıydı Gayrettepe'de...

Hadise'nin boşandığı eşi Mehmet Dinçerler'in yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı! 'Robot süpürgeyi bile aldı' denilmişti paraya kıydı Gayrettepe'de...

Hadise'nin boşandığı eşi Mehmet Dinçerler'in yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı! 'Robot süpürgeyi bile aldı' denilmişti paraya kıydı Gayrettepe'de...
14.03.2023 13:28

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Hadise'nin boşandığı eşi Mehmet Dinçerler'in yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı! 'Robot süpürgeyi bile aldı' denilmişti, Mehmet Dinçerler paraya kıydı. 2022'nin en çok konuşulan olayı Mehmet Dinçerler ile Hadise'nin 5 aylık evliliği ve sonrasında yaşananlardı. Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye sahte yüzük taktığı iddia edilirken bir yandan da Hadise'nin, Ebru Gündeş'le evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları günlerce konuşulmuştu. Ayrılığın ardından her iki tarafta yeni hayatlarına alışıyor. Boşanma sürecinde maddi konularda anlaşmazlık iddialarıyla adından söz ettiren Mehmet Dinçerler iddialara göre Gayrettepe'de bir rezidanstan daire kiraladı. Bu gelişme sonrası geçtiğimiz günlerde kendisine 60 milyon TL'ye bir ev satın aldığı iddia edilen Mehmet Dinçerler'in 15 milyon TL'lik dekorasyon harcaması yaptığı o muhteşem evinin kimin olacağı merak konusu oldu.

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