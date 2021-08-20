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Hadise'nin biricik aşkı Mehmet Dinçerler sevgilisinin adını duydu dili damağı kurudu 'Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum…'

Hadise'nin biricik aşkı Mehmet Dinçerler sevgilisinin adını duydu dili damağı kurudu 'Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum…'
20.08.2021 16:27
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Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran şarkıcı Hadise gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptırdı. Mehmet Dinçerler ile birliktelik yaşamaya başlayan Hadise, yeni sevgilisi ile dünyanın bir ucuna uçarak tatile gitmişti. Ünlü çiftten resmi bir açıklama gelmese de aşk yaşadıklarına kesin gözüyle bakılıyordu. Ünlü çift geçtiğimiz günlerde de el ele görüntü vermişti. Önceki akşam Rus müzisyen Evgeny Grinko'nun Kuruçeşme Açık Hava Sahnesi'ndeki konserini dinleyen Mehmet Dinçerler, Hadise'nin adını duyunca kendinden geçti.


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