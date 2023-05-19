Hadise'den yeni şarkısının klibinde subliminal mesaj! Murda ile o görüntüsü olay oldu: "Bu şoku bir ben mi yaşıyorum?" |Video

Hadise'den yeni şarkısının klibinde subliminal mesaj! Murda ile o görüntüsü olay oldu sosyal medya yıkıldı, "Bu şoku bir ben mi yaşıyorum?" , "Evlenin de kurtulalım" yorumları havada uçuştu. Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise'nin Murda ile düeti ve birlikte verdiği samimi görüntüler magazin gündeminde 'evliliği bitiren olay' olarak yer almıştı. Geçtiğimiz günlerde Murda'nın çocuklarının annesiyle ilgili itirafı sonrası Hadise de ilk kez aşk iddialarına yanıt vermişti. İkili yeni projesi için kamera karşısına geçti, o projedeki görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.