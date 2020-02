Hadise'den şoke eden paylaşım: Bunu yapmak istiyorum çünkü seni istiyorum... | Video 26.02.2020 15:52

Hadise Instagram hesabından ilan-ı aşkta bulundu. Geçtiğimiz günlerde Ezgi Eyüboğlu'nun eski eşi Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığına dair iddialarla gündeme gelen Hadise, Yıldırım'ın sevimli dostu Benek ile fotoğrafını kaldırarak herkesi şoke etmişti. Hadise, Instagram'dan yaptığı paylaşımla bu kez kafaları karıştırdı. Çiftin ilişkisinde kriz çıktığı düşünülürken; Yıldırım'ın, Hadise'nin ilişkilerini açık etmesinden dolayı ona kızgın olduğu söylentileri ortaya atılmıştı. Hadise aşkını haykırdı! Ünlü şarkıcı son hamlesiyle adeta iddiaları yalanladı. Bu paylaşımın ardından annesi ile en doğal hallerini de takipçileri ile paylaşan 34 yaşındaki Hadise, makyajsız haliyle çok konuşuldu. İşte Hadise'nin çok konuşulan Instagram paylaşımları ve makyajsız hali...

Hadise Instagram paylaşımıyla yine akılları karıştırdı. Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen Hadise-Kaan Yıldırım aşkında flaş bir gelişme yaşandı. İlişkilerinde kriz yaşadıkları öne sürülen ikiliden Hadise, adeta aşkını haykırdı!

Önceki gün annesi ile birlikte vakit geçiren 34 yaşındaki Hadise, sosyal medya hesabından o anların fotoğraflarını paylaştı. Annesiyle fotoğraflarının ardından ünlü bir aşk filminden kareyi İngilizce yazı olarak paylaşan Hadise herkesi şoke etti.

Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşmış, aşk dedikodularının fitilini ateşlemişti. Hatta yeni aşıkların birlikteliklerini bir adım öteye taşıdıkları, şarkıcının Yıldırım'ın annesiyle tanıştığı iddia edilmişti.

KRİZ İDDİALARI KAFALARI KARIŞTIRDI

Ancak kısa süre önce şarkıcının, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabı üzerinden silmesi kafaları karıştırmıştı. Çiftin ilişkisinde kriz çıktığı düşünülürken; Yıldırım'ın, Hadise'nin ilişkilerini açık etmesinden dolayı ona kızgın olduğu söylentileri ortaya atılmıştı.

HADİSE AŞKINI HAYKIRDI!

Hadise ise son hamlesiyle adeta iddiaları yalanladı. Şarkıcı, ünlü bir aşk filminden İngilizce olarak, "Kolay olmayacak. Gerçekten zor olacak! Bu konuda her gün çalışmak zorundayız, ama bunu yapmak istiyorum çünkü seni istiyorum. Sana ait olan her şeyi istiyorum. Sonsuza dek. Sen ve ben ... Her gün" sözlerini paylaştı. Hadise'nin bu paylaşımı aşk ilanı olarak yorumlandı.