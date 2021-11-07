Hadise’den dans şovu! Gören hayran kaldı bakan bir daha baktı...

Hadise’den dans şovu! Oyuncu Kaan Yıldırım ile geçen Haziran ayında ilişkisini sonlandıran Hadise, Temmuz'da iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İddialı sahne kostümleriyle bir döneme damga vuran Hadise, Dinçerler'le aşk yaşamaya başladıktan sonra değişikliğe gitti. Sahnede mayo ve uzun çizmeleriyle görmeye alışık olduğumuz şarkıcı, son konserinde oldukça farklı bir kıyafet tercih etti. Hadise için 'Mayolu kostümler tarih oldu' yorumları yapılırken şarkıcının sosyal medyaya düşen dans videosu olay oldu. Sahnede iddialı figürler sergileyen Hadise, 'cesur danslarından vazgeçemiyor' dedirtti.