Haberler Magazin Videoları Hadise’den dans şovu! Gören hayran kaldı bakan bir daha baktı...

Hadise’den dans şovu! Gören hayran kaldı bakan bir daha baktı...

Hadise’den dans şovu! Gören hayran kaldı bakan bir daha baktı...
07.11.2021 00:18 - Son Güncelleme: 07.11.2021 00:37
Ana Sayfa 02:12
Afyonkarahisar'da 4 kişiyi...
Ana Sayfa 01:07
Vahide Perçin'in ünlü kızı...
Ana Sayfa 01:30
Meteoroloji uyardı
Ana Sayfa 00:54
Gönül Dağı 40. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:30
Kardeşlerim 28. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 03:17
İYİ Partili Türkkan'ın...
Ana Sayfa 01:28
Antalya'da korkunç olay
Ana Sayfa 00:30
Çınar Kültür ve Sanat...
Ana Sayfa 06:26
Başkan Erdoğan’dan Kemal...
Ana Sayfa 01:27
Masterchef Pelin eski halinin...
Ana Sayfa 19:11
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 07:38
Yeşilçam'ın çocuk yıldızı...

Hadise’den dans şovu! Oyuncu Kaan Yıldırım ile geçen Haziran ayında ilişkisini sonlandıran Hadise, Temmuz'da iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İddialı sahne kostümleriyle bir döneme damga vuran Hadise, Dinçerler'le aşk yaşamaya başladıktan sonra değişikliğe gitti. Sahnede mayo ve uzun çizmeleriyle görmeye alışık olduğumuz şarkıcı, son konserinde oldukça farklı bir kıyafet tercih etti. Hadise için 'Mayolu kostümler tarih oldu' yorumları yapılırken şarkıcının sosyal medyaya düşen dans videosu olay oldu. Sahnede iddialı figürler sergileyen Hadise, 'cesur danslarından vazgeçemiyor' dedirtti.

Magazin Videoları
SON DAKİKA