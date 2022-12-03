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Hadise'den boşandıktan sonra gecelerde boy gösteren Mehmet Dinçerler, Bebek'te iki güzelle yakalandı

Hadise'den boşandıktan sonra gecelerde boy gösteren Mehmet Dinçerler, Bebek'te iki güzelle yakalandı
03.12.2022 11:43

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Hadise ile yaşadığı olaylı boşanma süreci sonrası adı birçok güzelle anılan Mehmet Dinçerler gecelerde boy göstermeye devam ediyor. Sosyetik çapkın önceki gün Bebek’teki bir mekanda iki güzelle yakalandı.

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Mehmet Dinçerler, Hadise ile olan 5 aylık evliliğini olaylı bir şekilde bitirmişti. Daha boşanır boşanmaz çapkınlıklarına kaldığı yerden devam eden Dinçerler, bu kez de Bebek'te ortaya çıktı.




İki güzelle koyu sohbete dalan yakışıklı, flaşların patlamasıyla panik yaptı. Yaklaşık iki saat mekanda kalan ve dikkatini iki güzele veren Mehmet Dinçerler, gazetecileri fark edince panik yaşadı. Kadınların görüntü vermemek için yüzünü saklaması ve hızlı hareket etmeleri dikkat çekti. Mekan çıkışı yanındakilerle yan yana gelmek istemeyen sosyetik çapkın "Bayanlar avukatım" diyerek hedef şaşırttı.




Mehmet Dinçerler flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşadı!




Görüntülendiklerini anlayan iki güzel çıkışta kaçacak yer aradı.

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