Hadise'den bomba Kaan Yıldırım itirafı! Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? "Bazen aşk olsa da olmuyor..."

Hadise'den bomba Kaan Yıldırım itirafı! Oyuncu Kaan Yıldırım ile 8 aydır aşk yaşayan şarkıcı Hadise, Instagram'dan yaptığı açıklamayla hayranlarını şaşırttı. Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Yılın aşkında herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilen ikiliden ateş başında çekilen bir fotoğrafla yalanlama gelmişti. Ancak Hadise, sosyal medya hesabından "Bazen aşk olsa da olmuyor..." diyerek ilişkisini noktaladığını duyurdu.

Hadise'den bomba Kaan Yıldırım itirafı! Yılın aşkında herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilen ikiliden ateş başında çekilen bir fotoğrafla yalanlama gelmişti. Ünlü şarkıcı Hadise, yaklaşık 8 aydır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını duyurdu.

2020'nin bomba aşkı Hadise ve Kaan Yıldırım'dan ayrılık haberi geldi. Ezgi Eyüboğlu'dan boşandıktan sonra gönlünü şarkıcı Hadise'ye kaptıran Kaan Yıldırım'ın ilişkisi bitti.

Hadise, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmişti. Kendisini karantinaya alan Hadise'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çift hakkında ayrılık iddiası ortaya atılmıştı.

Söylentiler sonrası ünlü oyuncu, sevgilisi Hadise ile ateş başında çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, iddiaları çürütmüştü.

Ancak çiftin yolları, bu paylaşımdan bir hafta sonra ayrıldı.Sürpriz aşk, Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek sayesinde ortaya çıkmıştı. Yıldırım'ın fotoğraflarından Benek adlı köpeği tanıyan sosyal medya kullanıcıları, ikilinin birlikteliklerini belgelemişti.