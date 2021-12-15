Haberler Magazin Videoları Hadise’den ‘90’lar disko’ konsepti! Fileli çorabının üzerine ışıl ışıl elbisesini giydi süper minisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu

Hadise’den ‘90’lar disko’ konsepti! Fileli çorabının üzerine ışıl ışıl elbisesini giydi süper minisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu

Hadise’den ‘90’lar disko’ konsepti! Fileli çorabının üzerine ışıl ışıl elbisesini giydi süper minisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu
15.12.2021 09:40

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Hadise'den '90'lar disko' konsepti! Hadise'nin Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülünü alırken sevgilisi Mehmet Dinçerler'e aşkını haykırdığı anlar çok konuşulmuştu. O açıklama magazin gündemine bomba gibi düşerken Bircan Bali, Dinçerler'i hedef almış ve iş insanının siyah noktalarıyla ilgili 'midem kalktı' ifadelerini kullanmıştı. Bali'nin sözleri tepki çekerken gözler Hadise'den gelecek yanıta çevrildi. Ancak Hadise, Bali'nin sözlerine kulak tıkayıp bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Fileli çorabının üzerine ışıl ışıl elbisesini giyen şarkıcı, '90'lar disko' notunu düştüğü fotoğraflarıyla adeta ortalığı yıktı geçti. İşte Hadise'nin süper minisiyle verdiği o pozlar...

Magazin Videoları
Hadise’den ‘90’lar disko’ konsepti! Fileli çorabının üzerine ışıl ışıl elbisesini giydi süper minisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu

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