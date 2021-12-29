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Hadise yırtmaçlı süper minisiyle coştuğu anları paylaştı

Hadise yırtmaçlı süper minisiyle coştuğu anları paylaştı
29.12.2021 00:08 - Son Güncelleme: 29.12.2021 00:17

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Mehmet Dinçerler'le mutlu bir birliktelik sürdüren Hadise, sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, şimdi ise iddialı dans şovuyla gündeme geldi. Işıl ışıl elbisesi ile kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, yırtmaçlı süper minisiyle dans ettiği anları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. 13,3 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında paylaşımda bulunan Hadise, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Hadise'nin o paylaşımı...

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