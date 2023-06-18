Hadise ve Murda sarmaş dolaş! Önce dansları olay oldu sonra hızını alamadı ve 'seni çok seviyorum' diye haykırdı: "Kordan bir ateş...."

Hadise ve Murda sarmaş dolaş! Önce dansları olay oldu sonra hızını alamadı ve 'seni çok seviyorum' diye haykırdı. Son dönemde özel hayatı, sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, Murda ile partnerliğiyle de sık sık gündeme geliyor. Birlikte düet yapan ikili arasında aşk iddiaları her geçen gün daha da çok konuşuluyor. Çok yakın arkadaş olduklarını söyleyen Hadise ile Murda'nın sahne performansı gündeme bomba gibi düştü. İşte Murda'nın Hadise'ye 'Seni çok seviyorum' dediği o anlar ve Hadise'nin Murda ile dansı...