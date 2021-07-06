Hadise tatil pozlarıyla 'geri döndü' dedirtti! Paylaşımıyla ortalığı kasıp kavurdu

Hadise bikinili pozlarıyla 'geri döndü' dedirtiyor! Kaan Yıldırım'la ilişkisini noktalayan Hadise yaz sezonunu açtı. Pandemi kısıtlamalarının kalkması ve sıcak günlerin gelmesi ile soluğu tatilde alan isimlerden biri deünlü şarkıcı Hadise. Aşk hayatı, sosyal medya paylaşımları, kısacası attığı her adımla magazin gündemine adını yazdırmayı başaran Hadise bu kez de bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi. Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladıktan sonra giyim tarzını değiştiren Hadise bikinili pozlarıyla sosyal medyada, 'Kaan gitti, Hadise geri döndü' dedirtti.