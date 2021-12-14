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Hadise sır gibi sakladığı erkek kardeşini paylaştı ortalık yıkıldı! Benzerlikleri olay oldu

Hadise sır gibi sakladığı erkek kardeşini paylaştı ortalık yıkıldı! Benzerlikleri olay oldu
14.12.2021 16:39

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Kız kardeşlerini herkes tanıyordu! Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Hadise, son dönemlerde sevgilisi Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı şimdi ise erkek kardeşi Murat Açıkgöz ile adından söz ettirdi. Murat Açıkgöz'ün doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Hadise'nin erkek kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İkilinin benzerlikleri dikkat çekerken "Hadise'nin erkek versiyonu", "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumları yapıldı. İşte Hadise'nin kameralardan uzak yaşayan kardeşi Murat...

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