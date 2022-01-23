Haberler Magazin Videoları Hadise şen şakrak! Müstakbel eşi Mehmet Dinçerler'in kardeşinin düğününde döktürdü...

Hadise şen şakrak! Müstakbel eşi Mehmet Dinçerler'in kardeşinin düğününde döktürdü...

Hadise şen şakrak! Müstakbel eşi Mehmet Dinçerler'in kardeşinin düğününde döktürdü...
23.01.2022 01:38 - Son Güncelleme: 23.01.2022 01:51

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Ünlü şarkıcı Hadise, bir süre önce aşk yaşadığı sevgilisi Mehmet Dinçeler’in evlilik teklifine ‘evet’ yanıtını vermişti. O anları sosyal medya hesabında yayınlayan ünlü şarkıcı, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hadise, şimdi ise Mehmet Dinçerler’in kız kardeşinin düğün törenine katılarak gündem oldu. İlk olarak düğünde çekilen aile fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Ardından ise Hadise’nin müstakbel görümcesiyle karşılıklı oynadığı anlar Instagram’da yayınlandı. İşte Hadise’nin müstakbel görümcesiyle o anları...

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