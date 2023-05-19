Melek Baykal, Alişan, Zeki Alasya, Şeyla Halis gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Cennet Mahallesi'nin çocuk oyuncusu Belemir Temizsoy, yıllar sonra gündem oldu. Dizide Çağla Şıkel'in canlandırdığı Sultan karakterinin kardeşi Ayşe rolüyle izleyici karşısına çıkan Belemir'in son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Şimdilerde 27 yaşında olan genç oyuncunun son halini görenler ise hayran kaldı. Güzelliğiyle dikkat çeken Belemir, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından da şarkıcı Hadise'ye benzetildi. İşte Belemir Temizsoy'un son hali...