Haberler Magazin Videoları Hadise ne var ne yok yayınladı! İç çamaşırlı pozunu en başa koyup art arda paylaştı! Tepki yağdı: "Soyununca sanat olmuyor..."

Hadise ne var ne yok yayınladı! İç çamaşırlı pozunu en başa koyup art arda paylaştı! Tepki yağdı: "Soyununca sanat olmuyor..."

Hadise ne var ne yok yayınladı! İç çamaşırlı pozunu en başa koyup art arda paylaştı! Tepki yağdı: "Soyununca sanat olmuyor..."
25.12.2022 23:39

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:15
Şarkıcı Simge Sağın'dan...
Magazin 00:14
Acun Ilıcalı, Survivor...
Magazin 00:14
Safiye Soyman ile Banu...
Magazin 00:18
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan...
Magazin 03:09
ACI VEDA! Pakize Suda son...
Magazin 02:15
Kısmetse Olur'un o ismi...
Magazin 03:22
"13 yaşıma kadar ölülerin..."...
Magazin 00:30
Ciciş Kardeşler'in evine polis...
Magazin 00:13
Kulağında tümör çıkan Yeşilçam...
Magazin 01:38
Seren Serengil canlı yayında...
Magazin 00:14
SON DAKİKA! Oyuncu ve yazar...
Magazin 04:33
Seren Serengil’den hodri...

Ünlü şarkıcı Hadise, Çırağan Sarayı'nda dünyaevine girdiği iş insanı Mehmet Dinçerler ile geçen Eylül ayında 5 aylık evliliğini sonlandırdı. Hem boşanma öncesi hem de sonrası birçok haberle gündeme gelen Hadise, özellikle Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla uzun süre adından söz ettirdi. Yasak aşk iddialarını net bir dille yalanlayan şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. 2022'de çekilen karelerini bir araya getirip takipçilerinin beğenisine sunan Hadise, videonun başında konser görüntülerine yer verirken fotoğraflara iç çamaşırlı pozuyla başlaması dikkat çekti. Öte yandan bikinili pozların da yer aldığı paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Hadise'nin o paylaşımı...

Magazin Videoları
SON DAKİKA