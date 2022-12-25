Hadise ne var ne yok yayınladı! İç çamaşırlı pozunu en başa koyup art arda paylaştı! Tepki yağdı: "Soyununca sanat olmuyor..."

Ünlü şarkıcı Hadise, Çırağan Sarayı'nda dünyaevine girdiği iş insanı Mehmet Dinçerler ile geçen Eylül ayında 5 aylık evliliğini sonlandırdı. Hem boşanma öncesi hem de sonrası birçok haberle gündeme gelen Hadise, özellikle Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla uzun süre adından söz ettirdi. Yasak aşk iddialarını net bir dille yalanlayan şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. 2022'de çekilen karelerini bir araya getirip takipçilerinin beğenisine sunan Hadise, videonun başında konser görüntülerine yer verirken fotoğraflara iç çamaşırlı pozuyla başlaması dikkat çekti. Öte yandan bikinili pozların da yer aldığı paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Hadise'nin o paylaşımı...