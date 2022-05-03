Haberler Magazin Videoları Hadise Mehmet Dinçerler ile gizli saklı evlendi bombayı konserde patlattı öyle bir şey yaptı ki: "Babamın evinde prensesler gibiydim ama..."

Hadise Mehmet Dinçerler ile gizli saklı evlendi bombayı konserde patlattı öyle bir şey yaptı ki: "Babamın evinde prensesler gibiydim ama..."

Hadise Mehmet Dinçerler ile gizli saklı evlendi bombayı konserde patlattı öyle bir şey yaptı ki: "Babamın evinde prensesler gibiydim ama..."
03.05.2022 12:12

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Hadise, Mehmet Dinçerler ile gizli saklı evlendi bombayı yine konserde patlattı. Öyle bir şey yaptı ki herkes ünlü şarkıcıyı konuşuyor. Hadise ile Mehmet Dinçerler Çırağan Sarayı'nda yalnızca ailelerinin ve en yakınlarının yanında olduğu sade bir törenle dünyaevine girdi. Konuklar görüntü verilmemesi için tek tek uyarıldı ancak Hadise'nin düğününe ait bomba kareler kardeşlerden geldi. Yaşananların ardından Hadise Kıbrıs'ta verdiği konserde evlendiğini resmen ilan etti. Eşi Mehmet Dinçerler hakkında konuşan Hadise bakın neler söyledi.

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