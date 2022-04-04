RAMAZAN İMSAKİYE
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Hadise Mehmet Dinçerler çifti Maldivler'de 'cennet gibi günler' yaşıyor! Otelin fiyatı dudak uçuklattı

Hadise Mehmet Dinçerler çifti Maldivler'de 'cennet gibi günler' yaşıyor! Otelin fiyatı dudak uçuklattı
04.04.2022 10:00

OTOMATİK OYNAT

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Hadise ile Mehmet Dinçerler Maldivler'de 'cennet gibi günler' yaşıyor! Otelin fiyatı dudak uçuklatırken aşık Mehmet deniz altında pozlar vermeyi ihmal etmedi. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Hadise Açıkgöz ve iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler, evlilik kararı aldı. Şu sıralar düğün telaşında olan Hadise, nişanlısı Mehmet Dinçerler ile Maldivler tatiline çıktı.15 Mart tarihinde aile arasında yapılan bir törenle nişanlanan ünlü çift, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları tatil pozları ile gündeme bomba gibi düştü. Birbirine poz veren Hadise ile Mehmet ikilisine yorum yağdı, herkesin merak ettiği Maldivler tatilinde Hadise ile Mehmet Dinçerler'in kaldığı otelin gecelik fiyatı da ortaya çıktı.

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