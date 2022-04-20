RAMAZAN İMSAKİYE
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Hadise makyajsız hallerini peş peşe paylaştı! Yorum ve beğeni yağdı

Hadise makyajsız hallerini peş peşe paylaştı! Yorum ve beğeni yağdı
20.04.2022 23:48

OTOMATİK OYNAT

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Hadise makyajsız hallerini peş peşe paylaştı! Ünlü şarkıcı Hadise, evlilik hazırlıkları yaptığı müstakbel eşi Mehmet Dinçerler'le tatil için Nem York'a gitti. Şehrin sokaklarını adım adım gezen ikiliden Hadise, tatilde verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Cesaretini konuşturarak en cesur haliyle verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlayan şarkıcı, ortalığı salladı. Paylaşımı gören Hadise hayranları "Beklediğimiz fotoğraflar" yorumunda bulundu. İşte Hadise'nin sosyal medyayı yakıp kavuran o pozları...

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