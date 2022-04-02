RAMAZAN İMSAKİYE
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Hadise kumsal pozlarıyla sosyal medyayı yaktı

Hadise kumsal pozlarıyla sosyal medyayı yaktı
02.04.2022 23:34

OTOMATİK OYNAT

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Sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine 'evet' yanıtını veren ünlü şarkıcı Hadise, aile arasında yapılan bir törenle nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Aşklarına son sürat devam eden ikili, son olarak Maldivler tatiliyle gündeme gelmişti. Yerli ve yabancı birçok yıldız gibi sponsorluk anlaşmaları yapan ve Maldivler tatilini neredeyse bedavaya getiren Hadise, kumsalda verdiği iddialı pozları Instagram hesabında yayınladı. Fit haliyle dikkat çeken Hadise, iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı. İşte Hadise'nin çok konuşulan o pozları...

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