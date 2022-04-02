Hadise kumsal pozlarıyla sosyal medyayı yaktı

Sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine 'evet' yanıtını veren ünlü şarkıcı Hadise, aile arasında yapılan bir törenle nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Aşklarına son sürat devam eden ikili, son olarak Maldivler tatiliyle gündeme gelmişti. Yerli ve yabancı birçok yıldız gibi sponsorluk anlaşmaları yapan ve Maldivler tatilini neredeyse bedavaya getiren Hadise, kumsalda verdiği iddialı pozları Instagram hesabında yayınladı. Fit haliyle dikkat çeken Hadise, iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı. İşte Hadise'nin çok konuşulan o pozları...