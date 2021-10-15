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Hadise istenmeyen gelin mi? Mehmet Dinçerler bakın ne tepki verdi...

Hadise istenmeyen gelin mi? Mehmet Dinçerler bakın ne tepki verdi...
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Oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde ilişkisini sonlandıran ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçen günlerde ise sevgilisi Mehmet Dinçerler ile ilk kez sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Hadise, mutluluk pozlarıyla binlerce beğeni almıştı. Ancak ünlü çift hakkında ortaya atılan bir iddia kafaları karıştırdı. İddiaya göre; Mehmet Dinçerler'in ailesi bu ilişkiye onay vermedi ve Hadise 'istenmeyen gelin' oldu. Söz konusu iddia magazin gündemine bomba gibi düşerken Hadise ile Mehmet Dinçerler, el ele objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan çiftten Hadise, 'istenmeyen gelin' iddiasına bakın ne tepki verdi.

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