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Hadise iddialı paylaşım! Üzerine bir tek gömlek giydi paylaşımı olay oldu!

Hadise iddialı paylaşım! Üzerine bir tek gömlek giydi paylaşımı olay oldu!
16.07.2021 10:37
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Hadise iddialı pozunu paylaştı sosyal medya karıştı! Kaan Yıldırım ile yollarını ayırdıktan sonra adı Mehmet Dinçerler'le aşk dedikodularına karışan ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Hadise, üzerine yalnızca beyaz bir gömlek giyerek verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı. Kaan Yıldırım ile aşk yaşarken iddialı paylaşımlarına ara veren şarkıcı için 'Hadise kaldığı yerden devam ediyor' yorumu yapılırken paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Öte yandan şarkıcının makyajsız hali de çok konuşuldu. İşte Hadise'nin sosyal medyada gündem olan o pozu...


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